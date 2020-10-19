Şeref Sözü 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü dizisi yeni bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü'nün yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Cihan Adabeyli'nin Emsal'e "İsra'ya aşığım!" dediği tanıtımda Emsal'in neler yapacağı büyük merak uyandırıyor.

ŞEREF SÖZÜ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan ve İsra’nın adaya gelişinin ardından Adabeyli Adası’nda gerilim tırmanıyor. Yasemin ile evleneceği düğün gününde kolunda ‘karım’ diye tanıttığı İsra ile birlikte adaya dönen Cihan, başta Yasemin olmak üzere herkesi şoke eder. Şükran ve Sefer, kızları Yasemin’in bu şekilde ortada bırakılması karşısında Cihan’dan hesap soracaklarken, oğlunun her kararının, her şartta arkasında duran annesi Emsal bile bu kez Cihan’ı desteklemez.

Tüm ailesi ve ada halkı, düğünü için onu beklerken Cihan, İsra ve oğlum dediği Ömer’in adada kalacağını ilan edince, Yasemin oğulları Mustafa’yı da yanına alarak ortadan kaybolur. Düğün telaşı, yerini intikam yemini ederek giden Yasemin ve küçük Mustafa’yı arama faaliyetlerine bırakır.