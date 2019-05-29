Genç oyuncu Serel Yereli Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda üstsüz pozuyla gündeme de gelen Serel Yereli iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor ancak bu kez konu biraz daha farklı...

Özellikle son günlerde Sereli'nin Instagram paylaşımlarına, kilo aldığıyla ilgili çok sayıda yorum gelmeye başladı!

Özellikle bir takipçisi genç oyuncuya, "İyice şişko oldun patates gibisin" yorumunu yaptı... Bunun üzerine Yereli de takipçisine ''Evet kilo aldım. Sana bir güzellik borcum mu var?" diyerek tepki gösterdi!

Serel Yereli verdiği yanıtla da tatmin olmadı ve ardından da bu eleştirilere bir de yanıt niyetine mayolu fotoğrafını paylaştı... Yereli yaptığı paylaşıma "Beni diğer kilolularla karıştırmayın" yorumunu yazdı. Ve ünlü ismin bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

