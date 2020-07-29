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Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğraflarıyla meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 23:27 | Son Güncelleme

İç çamaşırlı pozu ile gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarına gelen yorumlara tepki gösterdi. Yereli, “Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" ifadelerini kullandı.

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğraflarıyla meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli, müzik kariyeri için İngiltere'de yaşamaya başlamıştı. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, son olarak iç çamaşırlı pozuyla dikkatleri çekmişti.
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Paylaşımına gelen eleştirilerden sonra ise Serel Yereli peş peşe iç çamaşırlı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Serel Yereli beyaz renk iç çamaşırına da "Bir gün gelinlik giyeceksem o bu olur" dedi.

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Bikinili pozunu paylaşan Serel Yereli, "Artık tamamen saldım. Zamanında neden çekinmişim hayret. Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, evde, mutfakta, sokakta... Canım ne zaman, nasıl isterse. Hikayenin sonu" ifadelerini kullandı.
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