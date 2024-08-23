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  4. Serel Yereli sevgilisiyle Türk bayrağının altında dudak dudağa! O kareler tepki çekti

Serel Yereli sevgilisiyle Türk bayrağının altında dudak dudağa! O kareler tepki çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.08.2024 07:25
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Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, dizinin ardından oyunculuğu bırakarak İngiltere'ye yerleşmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli bu defa son paylaşımıyla tepki çekti. Yereli sevgilisi ile Türk bayrağının altında dudak dudağa poz verince sosyal medyada yorum yağdı.

MYNET-Bodrum Masalı dizisi ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her gönderisi olay olan Yereli son olarak sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte paylaştığı tatil kareleri ile gündem oldu.

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Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağının altında öpüştüğü karelere adeta yorum yağdı.

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Ünlü ismin bu kareleri sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

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Yereli'ye; Biz Türküz batılı değiliz bunu gidin Hollywood'de yapın', 'bayrağa az saygınız olsun', 'Bayrak altında hoş olmamış', 'ne yapacaklarını şaşırdılar' gibi yorumlar yapıldı.

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Serel Yereli
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