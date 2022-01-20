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Seren Serengil Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl'ı hedef aldı! "Karaktersiz"

20.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in bu sefer hedefinde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl vardı. Kübra Açıl'ın Survivor sunucusu olmasına kızan Seren Serengil açıklamasında "Eski karının kız kardeşiyle yeni sevgilinle tatile gidiyorsun" dedi. Seren Serengil Kübra Açıl'a da "Karaktersiz" dedi.

Seren Serengil Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl'ı hedef aldı! "Karaktersiz"

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl Survivor yarışmasında sunucu oldu. Açıl'ın paylaşımına hem Acun Ilıcalı'nın genç aşkı ve eski karısı yorum yaparak destek gösterdi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın Acun Ilıcalı'nın kanalında sunuculuk yapmaya başlaması ve bu ilişki ağı Seren Serengil'i çılgına çevirdi.

"Acun'u çok seviyorum ama" diyerek konuşmaya başlayan Seren Serengil sert sözler söyledi. Seren Serengil konuya dair açıklamasında "Acun'un harika bir çevresi var. Bu kadar büyük iş adamı ol çevresi bu kadar... Bazen bulunduğunuz yerden ayrılmanız gerekiyor. Ben zaten Zeynep'i çok sevdiğim için seni Zeynep'ten dinlediğimden seni seviyorum. Sen çok önemlisin ama senin başarını katlaman için etrafından, yancılarından kurtulman lazım... Eski karının kız kardeşiyle yeni sevgilinle tatile gidiyorsun... Yancılarına iş kurumu iş bulsun" dedi.

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KÜBRA AÇIL'A SERT SÖZLER SÖYLEDİ

Seren Serengil açıklamasının devamında ise "Sevgilisiyken ona iyilik yaptı. Ali Baba'nın çiftliğine döndü kanal. Bunlara yardım etmek istiyorsan bir sürü kanal var. Kalitesini düşürüyorsun. Sana yakışmıyor" dedi.

Ekran Alıntısı

Seren Serengil Kübra Açıl'a da "Karaktersiz" diyerek şoke etti. Seren Serengil sinirlerine hakim olamadı ve "Eski kocasının sevgilisiyle bir araya gelir misin? Bunlar aileye saygısı olan bir aile değil ki?" dedi.


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Seren Serengil Şeyma Subaşı
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