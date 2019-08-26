Seren Serengil: Bizim eve büyü yapılmış

Yaşar İpek ile boşanacakları iddia edilen ve hamile olan Seren Serengil, doktor kontrolünden ultrason görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ancak doktor kontrolü sırasında Yaşar İpek'in olmaması, Seren Serengil'in takipçilerini kızdırdı. Serengil ise gelen tepkilere "Onun içinde iki tane şeytan var. Ya o şeytanlardan kurtulacak ya da biz ondan" diyerek yanıt verdi.

Serengil yaptığı bir başka yorumda ise "Bizim eve büyü yapılmış hiç inanmazdım ama 4 gün önce bulduk. Eşimle ayrılalım diye yapılmış. İçindekileri hocaya okuttuk. Bu nasıl bozulur hiç anlamıyorum çünkü" açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Tüp bebek tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamilelik haberini duyuran Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanacağı iddia ediliyordu.



