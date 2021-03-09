Seren Serengil-Can Tanrıyar davası! 'Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim yönünde...'

Seren Serengil ve Can Tanrıyar arasındaki gerilim mahkemeye taşındı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil katıldı.

Müşteki Can Tanrıyar'ı ise avukatı temsil etti. Sanık Seren Serengil, kimlik sorgusunda sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

Sanık Serengil savunmasında, 17 yıldır televizyonda program yaptığını belirterek "Can Tanrıyar'ı bu camiadan tanıyorum. Sabah programı yaptığım sırada müştekinin eski eşi Petek Dinçöz'ü yayınlamamı istemişti. Ayrılma kararı aldığı için müşteki eski eşini sürekli tehdit ediyormuş. Şantaj uyguluyormuş. Petek Dinçöz bu iddialarla ana habere kadar çıktı. Hatta Cumhurbaşkanı'nın eşinden de yardım istedi. Sonra müşteki Petek hanımın annesiyle ilgili asılsız iddialarda bulunmaya başladı. Petek hanımı hiçbir yerde çalıştırmamak için baskı uyguladığı medyaya yansıdı. Müştekinin eskiden beri basını ve medyayı tanıdığı için yönlendirme yaptığı yönünde haberler çıktı" dedi.

"DAYANAMAYIP SÖYLEDİM"

Müşteki Can Tanrıyar'ın kendisini yemeğe davet ettiğini kendisinin de katıldığını anlatan Serengil, nişanlılık ve evlenme sürecinde müştekinin ve oğlunun kendisi aleyhinde haberler yaptığını, işlerine engel olmaya başladığını ileri sürdü. Serengil, "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim yönünde haberler çıkarttırdı, ancak böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Eski eşi Petek hanıma yaptığı tüm şiddeti bana da yapmaya başladı. İddianamedeki sözleri ben söyledim. Çünkü 2 yıldır şahsım, eşimle olan evliliğimle ve işimle uğraşıyor. İftira atıyor. Yalan haber yapıyor. Dayanamayıp bunları söyledim. Hakaret kastım yoktur. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim" diye konuştu.