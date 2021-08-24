Seren Serengil cezaevinde kaldığı üç günü anlattı! "Birisi gelsin bavulumu alsın diye bekledim"

Kadrosunda Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın da bulunduğu programda Seren Serengil açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yeni ekip arkadaşı Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis cezası almış ve dün teslim olmuştu.

Seren Serengil'de geçtiğimiz yıllarda Gülben Ergen'in aynı gerekçeyle aldırdığı kararı hiçe sayarak 3 gün hapis yatmıştı.

"BAVULUMU KİM GÖTÜRECEK"

Cezaevinde kaldığı günleri anlatan Serengil, "Ben içeride x-rayden bavulumu koydum bekliyorum. Bavulumu yere koydum bekliyorum, birisi alıp koğuşa götürecek sanıyorum. Kadına dedim ki 'Benim bavulumu kim götürecek acaba?' 'Hayatım sen kendim götüreceksin' dedi.

ACİL DURUM DÜĞMESİNİ HİZMETLİ DÜĞMESİ SANMIŞ!

Veya işte yemek getiriyorlar, yemek yedikten sonra, odada bir düğme var meğerse acil durum düğmesiymiş. Ben de yemeğimi yedim düğmeye bastım. Yine kadın geldi 'efendim canım' dedi. Meğerse öyle değilmiş..." dedi.

Tİ'YE ALDILAR

Serengil'in bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken, bazı takipçileri, "Cezaevleri böyle olsa insalar orada yaşar" diyerek ünlü ismi ti'ye aldılar.

