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Seren Serengil, Demet Akalın'ı sildi! Sebebi ise...

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 13:40 | Son Güncelleme

Demet Akalın, Seren Serengil'i hapse attıran avukatla çalışmaya başladı. Bu durumu gören Seren Serengil, Demet Akalın'ı sosyal medyada takip etmeyi bırakıp arkadaşlığını bitirdi

Seren Serengil, Demet Akalın'ı sildi! Sebebi ise...

Star TV'de Duymayan Kalmasın programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil, arkadaşı Demet Akalın'ı yerlere göklere sığdıramıyordu.

Seren Serengil, kendisini hapse attıran Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir ile Demet Akalın'ın anlaşmasına çok bozulup arkadaşını sosyal medyadan sildi.

Seren Serengil takibi bırakırken Demet Akalın'ın ise takibe devam ettiği görülüyor.

Seren Serengil, mahkeme kararına uymayıp Gülben Ergen aleyhine konuşmaya devam edince 3 gün hapis yatmıştı.

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