Seren Serengil'den Beren Saat iddiası: Kenan Doğulu'nun annesi istemedi

Geçtiğimiz günlerde kavgalı olduğu Gülben Ergen'le ilgili bomba iddialarda bulunan Seren Serengil, son zamanlarda evlilikleri bitme aşamasında olduğu söylenen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanmalarındaki sebebi açıkladı. Serengil, ünlü çiftin ailevi nedenden dolayı boşanma aşamasına geldiğini iddia etti.

"BEREN'İ GELİNİ OLARAK GÖRMEDİ"

Serengil, Kenan Doğulu'nun annesinin hiç bir zaman Beren'i gelini olarak kabul etmediğini savundu.

"BEREN EVLİLİĞİN BAŞINDAN BERİ MUTSUZ"

Seren Serengil, konuşmasının sonunda Kenan Doğulu'ya seslenerek şunları söyledi;

"Kenan'a bugün söylemek istediğim çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Hayatta herkesi mutlu edemezsin. Ya sen mutlu olacaksın herkes olmayacak ya da herkes mutlu olacak sen olmayacaksın. Bunun seçimini yapmak zorundasın. Senin ailen Beren. Senin annen kardeşlerin onları gör, ama birbirlerine kötülük yapmasına izin verme veya onu ezdirme. Bence Beren ailesel mevzulardan dolayı çok mutsuz. Evliliğin başından beri çok mutsuz. Bence Kenan yumuşak bir yapıya sahip olduğu için bir çözüm bulamadı. Bu tamamıyla benim düşüncem doğru da olmayabilir"

TARTIŞMA YAŞAMIŞLARDI

Güzel oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile bir dönem tatsızlık yaşamış, ardından Saat ve Doğulu Serpil Doğulu'yu sosyal medya hesaplarından takipten çıkmıştı.



