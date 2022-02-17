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Seren Serengil'den bomba iddia: "Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana Fikret Orman evliliğiyle ilgili bana sahte belge gönderdi"

17.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Seren Serengil yaptığı açıklamada "Fikret Orman ve eşinin boşanmadığını söylemiştim. Bana Şafak boşandıklarına dair belge gönderdi meğer bana da yalan söylemiş alacağı olsun. Sahteymiş" dedi.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Söylemezsem Olmaz programında sık sık bu konuya yer veriliyor. Son olarak Seren Serengil Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine bir konuda yalan söylediğini itiraf etti.

Seren Serengil bir süre önce Fikret Orman ve eski karısının resmi olarak boşanmadığını iddia etmişti. Serengil'i bu iddiasından sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu aramış. Seren Serengil bu konuya dair "Bana da yalan söylemiş alacağı olsun. Fikret Orman'ın Sedef Hanım ile boşanma kağıtlarını atmış. Boşandılar diyor. Şafak'a inandım, meğerse Şafak bu belgeleri Ece'ye de zamanında yapmıştı ya, o belge sahteymiş" dedi.

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"FİKRET ORMAN'IN SEVGİLİSİ VAR"

Serengil açıklamasının devamında "Fikret Orman evli şu an ama sevgilisi de var" dedi.

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Fikret Orman bir süredir Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile aşk yaşıyor.

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Ece Erken Seren Serengil
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