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Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çeken sözler: Alişan'la evlenerek kendini garantiye aldı

10.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Seren Serengil'in hedefindeki isim Buse Varol oldu. Beyaz Tv ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, Alişan'ın eşi Buse Varol ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil yaptığı açıklamayla magazine gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı ağır eleştirilerle ünlüler hakkındaki fikirlerini hiç çekinmeden dile getiren Serengil'in hedefinde bu kez Alişan'ın eşi Buse Varol vardı. Serengil, Varol hakkında: "Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Ali'yle evlenerek hayatını garanti altına aldı" dedi.

BUSE VAROL İYİ BİR OYUNCU DEĞİLDİ

Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında konuşulan konulardan birisi de Alişan ve Buse Varol'du. Bircan Bali'nin "Alişan'ı seversiniz sevmezsiniz ama..." ile başlayan cümlesi Arto'nun "Sevmeyiz!" cevabıyla kesildi.

Özellikle Seren Serengil, Alişan'ı yere göğe sığdıramazken; eşi Buse Varol'un hayatının en iyi zamanlarını yaşadığını ve Alişan'dan önce yetenekli ve tanınan bir oyuncu olmadığını söyledi. Arto ise Buse Varol için "Çok akıllı bir kız!" dedi.

'EVLENEREK KENDİNİ GARANTİ ALTINA ALDI'

Seren Serengil: "Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor. Kız hayatında görebileceği en şekilde ve en iyi şartlarda yaşıyor. Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Ali'yle evlenerek hayatını garanti altına aldı. Ali'yle mutlu ve güzel bir evliliği var. Bence Ali çok iyi bir eş, örnek alınması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Seren Serengil'in bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından Yaşar İpek'e atıf olarak yorumlandı!


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