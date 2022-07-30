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Seren Serengil'den deniz yatağında bikini şov! Kasıp kavurdu

30.07.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile birlikte magazin yorumculuğunda bulunduğu "Söylemezsem Olmaz" programının ardından yayınlanmaya başlanan 'Valla' klibi ile adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı Seren Serengil şu sıralar Mustafa Rahman Tohma ile tatilin keyfini çıkarıyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla konuşulan Seren Serengil'in deniz yatağında yaptığı paylaşım olay oldu.

Seren Serengil'den deniz yatağında bikini şov! Kasıp kavurdu

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile birlikte magazin yorumculuğu yaptığı "Söylemezsem Olmaz" programı sonrası sözü müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Valla' şarkısına çektiği kliple eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Seren Serengil'e destek verirken birçoğu da stilini demode bulduklarını ifade etti. Seren Serengil bu yaz tatil yaparken bir yandan da sahne alıyor.

Seren Serengil

SEREN SERENGİL'DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Söylemezsem Olmaz programında yaptığı açıklamalar nedeniyle kimi zaman eleştiri oklarının hedefi olan ünlü şarkıcı Seren Serengil, sosyal medya hesabını tatilde de aktif kullanıyor.

Seren Serengil

KALÇA DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Bikinli pozlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, köpeği Noynoy'u da yanından ayırmadı.

Seren Serengil

Mustafa Rahman Tohma ile tatilin keyfini çıkaran Seren Serengil, Instagram hesabında dikkat çeken kareler paylaşıyor.

Seren Serengil

Seren Serengil köpeği Noynoy ile birlikte deniz yatağında güneşlendiği görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.

Seren Serengil

FİT VÜCUDUYLA GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

Ünlü şarkıcıya Tohma da eşlik etti. Seren Serengil'in paylaşımındaki kalça detayı ise gözlerden kaçmadı.

uuuu

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Seren Serengil'in fit vücuduyla gençlere taş çıkardığı görüldü.

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Seren Serengil mustafa rahman tohma
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