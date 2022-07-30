Seren Serengil'den deniz yatağında bikini şov! Kasıp kavurdu

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile birlikte magazin yorumculuğu yaptığı "Söylemezsem Olmaz" programı sonrası sözü müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Valla' şarkısına çektiği kliple eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Seren Serengil'e destek verirken birçoğu da stilini demode bulduklarını ifade etti. Seren Serengil bu yaz tatil yaparken bir yandan da sahne alıyor.

SEREN SERENGİL'DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Söylemezsem Olmaz programında yaptığı açıklamalar nedeniyle kimi zaman eleştiri oklarının hedefi olan ünlü şarkıcı Seren Serengil, sosyal medya hesabını tatilde de aktif kullanıyor.

KALÇA DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Bikinli pozlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, köpeği Noynoy'u da yanından ayırmadı.

Mustafa Rahman Tohma ile tatilin keyfini çıkaran Seren Serengil, Instagram hesabında dikkat çeken kareler paylaşıyor.

Seren Serengil köpeği Noynoy ile birlikte deniz yatağında güneşlendiği görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.

FİT VÜCUDUYLA GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

Ünlü şarkıcıya Tohma da eşlik etti. Seren Serengil'in paylaşımındaki kalça detayı ise gözlerden kaçmadı.

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Seren Serengil'in fit vücuduyla gençlere taş çıkardığı görüldü.

