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Seren Serengil'den Hadise'nin makyajsız fotoğrafına hakaret gibi yorum!

14.12.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, sosyal medya hesabından makyajsız pozlarını paylaşan Hadise'ye sessiz kalamadı. Uzun süredir Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile bir dönem yasak aşk yaşadığını ileri süren Serengil, şarkıcının makyajsız pozlarını "kurbağa kermit" karakterine benzetti.

Seren Serengil'den Hadise'nin makyajsız fotoğrafına hakaret gibi yorum!

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Hadise, önceki gün sosyal medya hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Şarkıcının kısa sürede sosyal medyada gündem olan pozlarına yıldızının bir türlü barışmadığı Seren Serengil'den yorum gecikmedi.
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HADİSE'Yİ KURBAĞA KERMİTE BENZETTİ

Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evli olduğu dönemde Hadise ile yasak aşk yaşadığını ileri süren hatta geçtiğimiz haftalarda canlı yayında ikiliye ait olduğunu iddia ettiği mesajları ifşa eden Seren Serengil, Hadise'yi "Kurbağa Kermit" karakterine benzeterek "Kermit" yorumunu yaptı.

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SEREN SERENGİL VE HADİSE ARASINDA NE OLMUŞTU?

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, geçtiğimiz ay Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Canlı yayında ikiliye ait olduğunu ileri sürdüğü mesajlaşmaları okuyan Serengil, Zarrab'ın Ebru Gündeş'le olan boşanma davasında yasak aşkı itiraf ettiği söylemişti.

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