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Seren Serengil, doğacak çocuğuna yatırım yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Anne olmaya hazırlanan Seren Serengil, bir lens markasının yüzü oldu. Marka ile 300 bin TL'ye anlaşan yapan Serengil, kazandığı parayı doğacak olan çocuğunun yatırımı için kullanacağını duyurdu.

Seren Serengil, doğacak çocuğuna yatırım yapıyor

Anne olmaya hazırlanan Seren Serengil, bir lens markasının yüzü oldu.

Türkiye’de renkli lensin öncülüğünü yapan Serengil, anlaşma gereği 300 bin TL aldı. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan şarkıcı, lens reklamından aldığı tüm parayı doğacak olan çocuğunun yatırımı için kullanacağını duyurdu.

Hamilelik nedeniyle hassas bir dönem geçirerek sosyal medya dahil bir çok şeyden uzak kalmaya çalışan Seren Serengil, yeni sezonda ekranlarda olacağının da müjdesini verdi. (MagazinMahallesi)

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Seren Serengil hamile yatırım

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