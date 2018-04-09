MAGAZİN

Seren Serengil'e ikinci hapis şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

Gülben Ergen'den sonra Işın Karaca da Seren Serengil’in 6 aya kadar disiplin hapsine çarptırılmasını talep etti

Seren Serengil'e ikinci hapis şoku!

Işın Karaca, sunduğu magazin programında kendisi hakkında yayınlar yapan Seren Serengil hakkında yayınların durdurulması için mahkemeden ihtiyadi tedbir kararı aldırdı.

Karar icra memurları aracılığıyla Seren Serengil’e tebliğ edilmek istendi. Dilekçede Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’na, haklarında verilen ihtiyadi tedbir kararının ve öneminin izah edildiği, söz konusu izahatların tutanak altına alınarak icra memuru vasıtası ile ihtiyadi tedbir kararının infazının sağlandığı belirtildi. Ancak hakkında ihtiyati tedbir kararı verilen taraflardan Seren Serengil’in mahkemenin kararının kendisine tebliğ edilmediğini söyleyerek, bu şekilde infaz ya da tebligat işlemi olamayacağını ileri sürdüğü ve söz konusu tutanağı imzalamadığı belirtildi.

8660698

Dilekçede Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in mahkemece verilen kararı canlı yayında eleştirdikleri ardından ise programın sair anlarında da Işın Karaca ve eski eşi hakkında yayın yapmaya devam ettikleri ifade edildi.

MAHKEME İFADELERİNİ ALMAK İÇİN TEBLİGAT ÇIKARDI

Emre uymadıkları ve aynı zamanda tedbir kararına aykırı davrandıkları belirtilerek bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılmaları talep edildi. Mahkeme ifadelerini almak için Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’na tebligat çıkardı.

SEREN SERENGİL'İN İLK HAPSİ OLMAYACAK!

Gülben Ergen de "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi. Kararın üzerine Seren Serengil 3 gün hapis yattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Işın Karaca

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

İlginizi Çekebilir

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı açıkladı: Dava açmaya karar verdik

Şeyma Subaşı açıkladı: Dava açmaya karar verdik

Burcu Biricik elindeki köfte-ekmeği paylaştı

Burcu Biricik elindeki köfte-ekmeği paylaştı

Mina Başaran'ın düğününde şarkı söyleyecekti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?

Mina Başaran'ın düğününde şarkı söyleyecekti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?

Şarkıcı Zara'dan estetik açıklaması

Şarkıcı Zara'dan estetik açıklaması

Demet Şener'e Demet Akalın sorulunca...

Demet Şener'e Demet Akalın sorulunca...

Serdar Ortaç'tan tanga açıklaması!

Serdar Ortaç'tan tanga açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.