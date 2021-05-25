Seren Serengil evlilik şartı ağırlığınca altın!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Uzun süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil, dün Nişantaşı'nda sevgilisi Mustafa Tohma ile objektiflere takıldı.

Seren Serengil, özel hayatı hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı.

"AĞIRLIĞIMCA ALTIN İSTİYORUM"

Serengil, evlilikle ilgili sorulara "Tohma evlenmeyi çok istiyor ama ilk önce beni ikna etmesi lazım. Ağırlığımca altın istiyorum ama hiç bir işe yaramaz şu anda. Çok mutluyuz ve çok huzurluyuz. Bu ilişki evlilikle taçlanırsa güzel olur. Ama çok da önemli değil açıkçası" şeklinde yanıt verdi.

"TOHMA BANA ÇOK İYİ BAKIYOR"

'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil'in bir hayli kilo verdiği de gözlendi. Sağlık durumu merak edilen Serengil, "Tohma bana çok iyi bakıyor. Sağlık durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor" diyerek sevenlerini mutlu etti.

