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Seren Serengil: Hasta yatağımdan kalktım

23.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Dumping sendromu' yaşayan ve sağlık sorunlarının nüksettiğini duyuran Seren Serengil, yeniden 46 kiloya kadar düştüğünü açıklamıştı. Serengil yeni bir paylaşımda bulundu.

Seren Serengil: Hasta yatağımdan kalktım

Bir süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve ameliyat olan Seren Serengil, zor günler yaşıyor. 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan ve takipçilerinden yardım isteyen Serengil, yeni bir paylaşımda bulundu.

"HASTA YATAĞIMDAN KALKTIM"

49 yaşındaki Seren Serengil, pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"İyi olmak için çok sebebim var" diyen Serengil, gönderisine, "Annem var, sizler varsınız. Kardeşlerim var, Noynoy ve Tokyo var, Bambam var, iş arkadaşlarım var, Tohma var... Ha gayret! Hasta yatağımdan kalktım, size doğru... Dualarınızla..." notunu düştü.

"HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM" DEMİŞTİ

Seren Serengil, iki gün önce yaptığı açıklamada, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" ifadelerini kullanmıştı.

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