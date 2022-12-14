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Seren Serengil'in canlı yayında çenesi kitlendi! Bircan Bali ile yayında gerildiler

14.12.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayın başlar başlamaz ekranda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Seren Serengil ve Bircan Bali arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda canlı yayında şoke eden anlar yaşandı ve Seren Serengil'in çenesi killitlendi. Ünlü yorumcu apar topar programdan ayrıldı.

Seren Serengil'in canlı yayında çenesi kitlendi! Bircan Bali ile yayında gerildiler

Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil'in programda yer almaması merak uyandırdı. Los Angeles tatili esnasında sosyal medya hesabından programdaki arkadaşlarına salvolarda bulunan Seren Serengil bugün programa katıldı.

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Programın açılışı sırasında üçlünün arasında söz kesme sebepli soğuk rüzgarlar yaşandı. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlendi ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrıldı.

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Program devam ettiği sırada Seren Serengil ''Çenem Kitlendi'' cümlesiyle yaşadığı sağlık sorununu dile getirdi ve programa VTR arası verildi ünlü yorumcu ekran önünden ayrıldı. Sosyal medya kullanıcaları, Seren'in canlı yayında Bircan Bali'yle ufak çaplı tartışmasının ardından çenesinin kilitlendiği yorumunu yaptı.

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Bircan Bali Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında, kendini iyi hissetmediğini ve bugün programda yer alamayacağını söyledi.

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