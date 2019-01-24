Seren Serengil'in çocuk hayali gerçek oldu!

Seren'in çocuk hayali gerçek oldu!Önceki gün İzmir'e giden Seren Serengil katıldığı If Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda kendisi için tasarlanan gelinliği giydi. Serengil, eşi Yaşar İpek ve küçük bir kız çocuğuyla objektiflerin karşısına geçti.Magazin - 24.01.2019 14:19Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek önceki gün İzmir'de If Wedding Fashion İzmir Fuarı'na katıldı. Serengil, fuarda bir gelinlik firmasının kendisi için tasarladığı gelinliği giydi. Seren Serengil, eşi Yaşar İpek ve küçük bir kız çocuğuyla objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Serengil'in giydiği gelinliği tasarlayan firma, "Seren Serengil ve Yaşar İpek çiftini, 2023 yılında istedikleri kız çocuklarıyla birlikte hayal ettik." açıklamasını yaptı.

