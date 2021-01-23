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Seren Serengil iş hayatına atılıyor

23.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil iş hayatına atılıyor

Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen Seren Serengil, iş hayatına atılmaya hazırlanıyor

Seren Serengil, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'3 KİLO ALDIM'

Son zamanlarda sağlık sorunları ile zor günler geçiren Seren Serengil, şu sıralar gördüğü tedavinin sonuç vermeye başladığını ve yaklaşık 3 kilo kadar aldığını söyledi.

YENİ MARKASINDAN BAHSETTİ

Bu zor süreçte işlerini elinden geldiğince aksatmamaya, üretmeye ve çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen Serengil, "Önümüzdeki 2-3 ay içinde yeni bir ürünümüz çıkıyor. Türkiye'de hatta belki de dünyada tek olacak. Havyarlı şampuan ürünümüz yakın zamanda çıkıyor. Bu ürün saç dökülmesini önlediği gibi aynı zamanda da saçları güçlendirip, yeni saçların çıkmasına yardımcı oluyor." açıklamasında bulundu.

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