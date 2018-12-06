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Seren Serengil o kişileri ifşa etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Öztürk Serengil’in kızı Seren Serengil, kendisi hakkında kötü yorum yapan takipçilerin ismini liste şeklinde çıkartıp sosyal medya sayfasından ifşa etti.

Seren Serengil o kişileri ifşa etti!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye çalışan Seren Serengil, kendisine olumsuz yorum yapan takipçilerine adeta savaş açtı.

İSİMLERİ TEK TEK YAZDI

Seren Serengil, sosyal medyadan kendisi hakkında kötü yorum yapan kullanıcı isimlerini tek tek yazıp liste olarak sosyal medyadan sayfasından ifşa etti. Serengil, savcılığa bu kullanıcılar hakkında örgüt kurmaktan şikayette bulunacağını belirtti.

“HEPİNİZ TESPİT EDİLDİNİZ”

Seren Serengil, “Sırf yorum yapmak için hesap açıp hakaret ederek iftira atan sosyal medya kullanıcıları, siz kendinizi sakladığınızı düşünün hepiniz tespit edildiniz.


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