Seren Serengil o kişileri ifşa etti!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye çalışan Seren Serengil, kendisine olumsuz yorum yapan takipçilerine adeta savaş açtı.

İSİMLERİ TEK TEK YAZDI

Seren Serengil, sosyal medyadan kendisi hakkında kötü yorum yapan kullanıcı isimlerini tek tek yazıp liste olarak sosyal medyadan sayfasından ifşa etti. Serengil, savcılığa bu kullanıcılar hakkında örgüt kurmaktan şikayette bulunacağını belirtti.

“HEPİNİZ TESPİT EDİLDİNİZ”

Seren Serengil, “Sırf yorum yapmak için hesap açıp hakaret ederek iftira atan sosyal medya kullanıcıları, siz kendinizi sakladığınızı düşünün hepiniz tespit edildiniz.



