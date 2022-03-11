Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’yi hedef aldı

Seren Serengil, Ece Erken ve öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Al Sana Haber'e bağlanan Serengil öldürülen avukatın eski eşi Benan Kocadereli’nin özel hayatını ifşa etti.

Seren Serengil açıklamasında "Benan Hanım'ı, mağdur gösteriyorlar Hayatında biri var" diyerek eski eşi hedef aldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun abisinin tekneyi üzerine geçirdiği ve Ece Erken'in evine haciz yolladığını da iddia eden Seren Serengil "Sanki bir tek kadın acı çekiyormuş gibi gösteriliyor ama durum öyle değil. Şafak kadıncağızı kıskandığı için o eve gitmedi. O hanımefendinin hayatında başka birileri var" dedi.

Seren Serengl'in sözleri sosyal medyada tepki çekti. Çoğu kişi aldatılan Benan Kocadereli’nin bu şekilde konuya dahil edilmesini doğru bulmadı.

