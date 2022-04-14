Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza! İşte Serengil'in ödeyeceği tutar

Şarkıcı Özay Bakır Seren Serengil ve Yaşar İpek dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özay Bakır'ın avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'in avukatları da mahkemeye katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Müezzinoğlu, "Sanıklar davaya konu eylemlerini bilerek ve isteyerek yapmışlardır, hiçbir indirim uygulanmaksızın sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Seren Serengil'in avukatı, suça konu mesajların diğer sanık Yaşar İpek tarafından gönderildiğini belirtti. İpek'in avukatı ise Serengil'in, müvekkilinin sosyal medya hesabının şifresini bildiğini ve mesajların Serengil tarafından atıldığını söyledi.

SERENGİL'İN CEZASI ERTELENMEDİ!

Mahkeme, sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'i, müşteki Özay Bakır'a yönelik 'hakaret' suçundan 2 bin 800'er TL adli para cezasına çarptırdı. Serengil'i 'tehdit' suçundan 900 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, İpek'i ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mayıs 2018'de nikâh masasına oturan Seren Serengil ile Yaşar İpek, Eylül 2020'de olaylı şekilde boşanmıştı.

