MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza! İşte Serengil'in ödeyeceği tutar

Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza! İşte Serengil'in ödeyeceği tutar

14.04.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil ve Yaşar İpek evli olduğu dönemde iddialara göre şarkıcı Özay Bakır'ı ölümle tehdit etti. Bakır'ın açtığı davada Serengil hakkındaki adli para cezası verildi ve ceza ertelenmedi. İpek'e ise hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Davada eski karı kocanın avukatı birbirlerini suçladı.

Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza! İşte Serengil'in ödeyeceği tutar

Şarkıcı Özay Bakır Seren Serengil ve Yaşar İpek dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özay Bakır'ın avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'in avukatları da mahkemeye katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Müezzinoğlu, "Sanıklar davaya konu eylemlerini bilerek ve isteyerek yapmışlardır, hiçbir indirim uygulanmaksızın sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Seren Serengil'in avukatı, suça konu mesajların diğer sanık Yaşar İpek tarafından gönderildiğini belirtti. İpek'in avukatı ise Serengil'in, müvekkilinin sosyal medya hesabının şifresini bildiğini ve mesajların Serengil tarafından atıldığını söyledi.

SERENGİL'İN CEZASI ERTELENMEDİ!

Mahkeme, sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'i, müşteki Özay Bakır'a yönelik 'hakaret' suçundan 2 bin 800'er TL adli para cezasına çarptırdı. Serengil'i 'tehdit' suçundan 900 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, İpek'i ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mayıs 2018'de nikâh masasına oturan Seren Serengil ile Yaşar İpek, Eylül 2020'de olaylı şekilde boşanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli Bayram İkramiyesi belli oldu mu?Emekli Bayram İkramiyesi belli oldu mu?
Survivor'da sürpriz veda! "Çok üzgünüm buraya kadarmış"Survivor'da sürpriz veda! "Çok üzgünüm buraya kadarmış"
Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Bakan Kurum'dan 'müjde' açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak'

Bakan Kurum'dan 'müjde' açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak'

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

TikTok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

TikTok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

Mansur Yavaş açıklaması: Aday olursa destekleriz

Mansur Yavaş açıklaması: Aday olursa destekleriz

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

İlginizi Çekebilir

Bağış toplamak için dövüşüyordu… Boks ringinde canından oldu!

Bağış toplamak için dövüşüyordu… Boks ringinde canından oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.