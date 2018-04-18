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Seren Serengil ve Yaşar İpek'e eleştiri yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 10:18 | Son Güncelleme

Bir ayrılıp bir barışan ve ilişkilerini gündeme gelmek için kullandıkları iddiasıyla eleştirilen Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı

Seren Serengil ve Yaşar İpek'e eleştiri yağdı

Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Dikkatlerden kaçmayan detay ise Seren Serengil ve Yaşar İpek’in emniyet kemeri takmadıkları ve otomobili kullanan Yaşar İpek’in kurallara aykırı olarak direksiyon başındayken telefonla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

KURALLARI HİÇE SAYAN ÇİFTE CEZA GELECEK Mİ?

Öte yandan Seren Serengil ve Yaşar İpek’in trafik kurallarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk sırasında polis tarafından durdurulup durdurulmadıkları ya da çifte ceza yazılıp yazılmadığı ise herkes tarafından merak ediliyor…

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil yaşar ipek

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