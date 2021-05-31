Seren Serengil yine alay konusu oldu!

Uzun süredir 'Dumping sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil, mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Serengil'in fotoğraflarına uyguladığı photoshop takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Filtreyi ve photoshop'u ve fazla kaçıran ünlü sunucu, sosyal medyada yine alay konusu oldu. Sağ bacağını belirgin şekilde incelten Serengil, fotoğrafını yorumlara kapattı.

Sosyal medyada Serengil hakkında yüzlerce yorum yapıldı. İşte gelen mesajlardan bazıları; "Seren Serengil shop'u diye bir şey var ve kendisi acil patentini almalı", "Robot gibi duruyor", "Fotoğraflarıyla o kadar oynuyor ki, bir süre sonra gerçeklik algısını yitirip ilk halini unutuyor ve fotonun son hali ona normal geliyor...", "Sağ bacak, soldakinin yarısı olmuş."

"İNANILAMAYACAK KADAR GÜZELİM"

Kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan 50 yaşındaki Serengil, "Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da 'Photoshop' demişler, kapak mahiyetinde bunu paylaşıyorum... Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça, ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim..." ifadelerini kullandı.

