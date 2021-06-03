Seren Serengil yine photoshop kurbanı oldu! Bu kez göbek deliğini yok etti

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ve Demet Akalın'ın tartışmasına dahil olarak Sayan hakkında ağır konuşan Seren Serengil, yine sosyal medyada gündem oldu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan Serengil, İnstagram hesabından bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak ünlü sunucu photoshopu yine abarttı. Bu kez de göbek deliğini yok eden Serengil, sosyal medyada çok konuşuldu.

Seren Serengil'in başı photoshop aşkı ile dertte!

Mayo markasının katalog çekimleri için sık sık objektif karşısına geçen Seren Serengil, photosop sevdasından vazgeçemiyor. Uyguladığı shop le sürekli gündeme gelen Serengil, yine yakalandı.

Göbek deliğini yok etti Photoshop'u yine fazla kaçıran ünlü şarkıcı, bu defa göbek deliğini yok edince sosyal medyada alay konusu oldu.

Hem iş hem de markasının çekimleri için Maldivler de olan ünlü şarkıcı bu paylaşımıyla da gündeme gelmişti. Takipçileri, salıncak ipinin bacağına girdiğini fark edince, Serengil'in photoshop işleminin başarısız olduğunu belirtmişti.

Patentini almalı Geçtiğimiz günlerde de sağ bacağını fazlasıyla incelten Serengil, hakkında yüzlerce yorum yapılmıştı. Ünlü şarkıcıya "Seren Serengil shopu diye bir şey var ve kendisi acil patentini almalı." ve "Robot gibi duruyor." şeklinde yorumlar yapıldı.

"İnanmayanlara teşekkür ediyorum" Kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan 50 yaşındaki Serengil, "Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da 'Photoshop' demişler, kapak mahiyetinde bunu paylaşıyorum... Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça, ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim..." ifadelerini kullanmıştı.

"Her yemekten sonra sendrom yaşıyorum" Sunucu, geçtiğimiz aylarda, "Hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" sözleriyle takipçilerinden yardım istemişti.

Kısa sürede 25 kilo verdi 5 yıl önce mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti.