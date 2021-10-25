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  4. Serena ve Venus Williams’ın hayatını anlatan ‘King Richard’ filminden yeni fragman geldi

Serena ve Venus Williams’ın hayatını anlatan ‘King Richard’ filminden yeni fragman geldi

25.10.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın tenisine isimlerini altın harflerle yazdıran Serena Williams ve Venus Williams kardeşleri ve onların babası Richard Williams'ın hikayesinin anlatıldığı King Richard'tan yeni bir fragman yayınlandı. Kızlarını her daim destekleyen ve potansiyellerine ulaşmaları için elinden geleni yapan baba Richard Williams'ı filmde Will Smith canlandırıyor.

“Kral Richard”, dünyanın en iyi tenisçilerinden ikisi olan Venus ve Serena Williams'ın (Saniyya Sidney ve Demi Singleton) tarihe geçmesinde büyük pay sahibi olan babaları Richard Williams'ın (Smith) hikayesini anlatıyor. King Richard filminde ayrıca Emmy adayı Aunjanue Ellis'i, Richard'ın eşi ve Serena ve Venus'ün annesi Brandy Williams olarak seyircinin karşısına çıkacak. Jon Bernthal, Tony Goldwyn ve iki kez Emmy adayı Dylan McDermott kadrodaki diğer isimlerden biri olarak göze çarpıyor. Film, ülkemiz sinemalarına 19 Kasım 2021 tarihinde gelecek.

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KING RICHARD HAKKINDA

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Geleceğe dair net bir vizyonla adımlarını atan Richard, kızlarını Compton, Kaliforniya sokaklarından, spor ikonları olarak küresel başarılara götüren ve hırs gerektiren bir plan yaptı ve başarılı oldu. Reinaldo Marcus Green'in yönettiği filmin senaryosunu Zach Baylin kaleme aldı. Filmin çıkış noktalarından birinde ana karakter Richard’ın “Dünyadaki her küçük siyahi kızı temsil edeceksiniz.” sözü büyük yankı uyandırdı.

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Will Smith
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