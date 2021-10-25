Serena ve Venus Williams’ın hayatını anlatan ‘King Richard’ filminden yeni fragman geldi

“Kral Richard”, dünyanın en iyi tenisçilerinden ikisi olan Venus ve Serena Williams'ın (Saniyya Sidney ve Demi Singleton) tarihe geçmesinde büyük pay sahibi olan babaları Richard Williams'ın (Smith) hikayesini anlatıyor. King Richard filminde ayrıca Emmy adayı Aunjanue Ellis'i, Richard'ın eşi ve Serena ve Venus'ün annesi Brandy Williams olarak seyircinin karşısına çıkacak. Jon Bernthal, Tony Goldwyn ve iki kez Emmy adayı Dylan McDermott kadrodaki diğer isimlerden biri olarak göze çarpıyor. Film, ülkemiz sinemalarına 19 Kasım 2021 tarihinde gelecek.

KING RICHARD HAKKINDA

Geleceğe dair net bir vizyonla adımlarını atan Richard, kızlarını Compton, Kaliforniya sokaklarından, spor ikonları olarak küresel başarılara götüren ve hırs gerektiren bir plan yaptı ve başarılı oldu. Reinaldo Marcus Green'in yönettiği filmin senaryosunu Zach Baylin kaleme aldı. Filmin çıkış noktalarından birinde ana karakter Richard’ın “Dünyadaki her küçük siyahi kızı temsil edeceksiniz.” sözü büyük yankı uyandırdı.



