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Serena Williams belgeseli Bella Hadid'i ağlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams'ın hayatını anlatan belgesel Being Serena'nın (Serena Olmak) ilk gösterimi New York'ta gerçekleşti. Gösterime giden Bella Hadid, "20 saniye içinde ağlamaya başladım" dedi

Serena Williams belgeseli Bella Hadid'i ağlattı

Tüm dünyada güçlü kadın simgelerinden biri haline gelen Serena Williams'ın hayatı HBO tarafından ekranlara taşındı.

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5 bölümlük belgeselin tanıtımı önceki gün New York'ta düzenlenen bir davetle yapıldı.

Tenisçinin ailesinin ve yakın dostlarının yer aldığı gösterime model kardeşler Gigi ile Bella Hadid de katıldı.

Belgeseli izlerken çok duygulandığını belirten Bella, Serena Williams'ı övgülere boğdu.

Hadid "İzlemeye başladıktan 20 saniye sonra ağlamaya başladım. Bu şimdiye kadar gördüğüm en ilham verici ve duygusal belgeseldi. Sen çok güçlü bir kadınsın, seni çok seviyorum" dedi.

'Being Serena' adlı belgesel 2 Mayıs'ta ekranlara gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Serena Williams Bella Hadid

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