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Serenay Sarıkaya Bergen için şan dersine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya, yeni filminde ‘acıların kadını’ olarak bilinen Bergen’i canlandıracak. Filmde Bergen’in unutulmaz arabesk şarkılarını da söyleyecek olan oyuncu özel bir hocadan şan dersleri almaya başladı.

Serenay Sarıkaya Bergen için şan dersine başladı

Alice müzikalindeki performansıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya bu kez beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, ‘acıların kadını’ olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan filmde başrolü üstlenecek.

Bu yaz çekimlere başlanması planlanan film için Sarıkaya, çalışmalarına hız verdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen ünlü oyuncu, filmde Bergen’in “Acıların Kadını”, “Sen Affetsen Ben Affetmem”, “Yıllar Affetmez” gibi unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

Acıların kadını Bergen'in film gibi hayatıAcıların kadını Bergen'in film gibi hayatı

Bugüne kadar gelen albüm tekliflerini reddeden oyuncu, film için stüdyoya girmeye ikna oldu. Özel bir hocadan şan dersi almaya başlayan Sarıkaya’nın rolü için çok heyecanlı olduğu öğrenildi.

'BERGEN RÜYA PROJEM'

Serenay Sarıkaya geçen sene bir dergiye verdiği röportajda yeni filmi için şunları söylemişti: “Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum. Rüya projem. Hakikaten benim kariyerimde çok önem verdiğim bir iş bu. O yüzden hiçbir şeyin aceleye gelmesini istemiyoruz. Bu projeyi hakkıyla gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Daha emin adımlarla, içimize sindire sindire ilerliyoruz.”

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