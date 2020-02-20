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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın evinden çıkmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz ile yeni bir ilişkiye başlayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşam da aracında görüntülenen Sarıkaya, kendisini bekleyen muhabirin sorularına cevap vermedi.

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın evinden çıkmıyor

Defne Samyeli ile ilişkisinin noktalayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Yaşadığı ilişkiyi itiraf eden Samyeli, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti.

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, önceki akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gül emojisi koyan sevgilisi Cem Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

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CEM VE SERENAY EVLENECEK Mİ?

Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre; çift, yakın zamanda nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirecek.

Cem Yılmaz, Seranay Sarıkaya'ya aşkını sosyal medyada ilan etti!Cem Yılmaz, Seranay Sarıkaya'ya aşkını sosyal medyada ilan etti!

AŞKLARI NASIL BAŞLADI?

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti ve komedyen Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladı. Bu durumu fark eden Samyeli ise Kasım ayında ilişkisini noktaladı.

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