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Serenay Sarıkaya’dan 'Aerial' dansı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

Fi-Çi dizisindeki dans performansıyla izleyicileri büyüleyen Serenay Sarıkaya, dans tutkusunu farklı bir projeyle ekranlara yeniden taşıdı.

Serenay Sarıkaya’dan 'Aerial' dansı

Fi-Çi dizisindeki balerin Duru Durulay karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, daha önce rolüne hazırlanmak için dans eğitimi aldığını açıklamıştı.

  1. bölümüyle geçtiğimiz gün final yapan dizideki dans performanslarıyla izleyicileri kendine hayran bırakan 26 yaşındaki oyuncu, dans tutkusunu oynadığı reklam filmiyle ekranlara yeniden taşıdı.

Bir şampuanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçen Sarıkaya, tavana asılan bir kurdelayla "aerial" dansı yaparak, dans yeteneğinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

serenay sarıkaya

AERIAL DANS NEDİR?

Havada akrobosi olarak da bilinen aerial dans, vücut enerjisini tekrar düzenlemek ve vücut hizasını bulmak için yerçekimi kuvvetinin etkisiyle çalışan bir egzersiz metodundan oluşuyor. Pilates, akrobisi, kondisyon ve dans bu disiplin içerisinde harmanlarak ortaya son derece estetik bir kareografi çıkıyor.

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Serenay Sarıkaya aerial dansı

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