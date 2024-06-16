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Ankara'da bayram sabahı korkunç olay! 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti: 'İçeriye girip bir feryat çıktılar'

16.06.2024 17:40
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Ankara'da bir kadın, 7'nci kattaki evinde cam silerken yere düşerek hayatını kaybetti. Kadının komşusu Davut Dağ, "Kapının arkasında anahtar olduğu için açamadılar. Sonra baltayla kapıyı kırıp, içeriye girdiler. Bir feryat, çıktılar. Koşturmaya başladılar. O sırada balkonda temizlik yaparken düştüğünü öğrendik" dedi.

Ankara'da bayram sabahı korkunç olay! 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti: 'İçeriye girip bir feryat çıktılar'

Mesiha Kahya, Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi Akıncılar Caddesi’ndeki binanın 7'nci katında tek başına yaşadığı evde, bayram sabahı camlarını silmek istedi. Kahya, iddiaya göre balkonda camı silerken dengesini kaybedip yere düştü. Bayram sabahı Mesiha Kahya'ya telefonla ulaşamayan çocukları, eve geldi. Kapıyı kırarak içeriye giren çocukları, bir süre aradıktan sonra annelerini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mesiha Kahya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kahya'nın cesedi çevrede yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"BİR FERYAT ÇIKTILAR"

Mesiha Kahya'nın 3 yıldır kapı komşusu olduğunu belirten Davut Dağ, bayram namazından sonra çocuklarının kadına ulaşamadığını öğrendiklerini söyleyerek, "Kapının arkasında anahtar olduğu için açamadılar. Sonra baltayla kapıyı kırıp, içeriye girdiler. Bir feryat çıktılar. Koşturmaya başladılar. O sırada balkonda temizlik yaparken düştüğünü öğrendik" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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