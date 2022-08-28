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Serenay Sarıkaya'dan göğüs dekolteli poz! Bronz teniyle dikkat çekti

28.08.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahmaran dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Yaz boyunca sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...

Serenay Sarıkaya'dan göğüs dekolteli poz! Bronz teniyle dikkat çekti

Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan Şahmaran dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor. Dizide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın partneri Burak Deniz ise Maran Yaloğlu isimli bir adamı canlandırıyor. Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Saadet Işıl Aksoy ve Nilay Erdönmez gibi isimlerin olduğu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın çekimleri Marmaris'te gerçekleşiyor. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son olarak dizi çekimlerinde Muğla Sığla Ormanları'ndaki sette ateş yakıldığını gören yurttaşların jandarmaya ve kaymakamlığa dizi ekibini şikayet etmesi sonrası gündem olmuştu.

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ŞAHMERAN DİZİSİNİN YILDIZI SERENAY SARIKAYA'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya tatil pozunda zafer işareti yaptı.

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Bronz teni ve göğüs dekoltesi ile dikkat çeken ünlü oyuncu zafer işareti yaptı.

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İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı:

serenay sarıkaya

serenay sarıkaya

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