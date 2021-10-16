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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! "Enis Arıkan'ın isteği üzerine..."

16.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en fazla konuşulan isimlerinden birisi olan Serenay Sarıkaya yeni kareler paylaştı. Sarıkaya fotoğraflarının altına, "Enis Arıkan'ın isteği üzerine paylaşıyorum" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! "Enis Arıkan'ın isteği üzerine..."

Oyuncu Serenay Sarıkaya, son zamanlarda sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Pınar Bulut'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu Şahmeran dizisi ile setlere geri dönen Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Milano'da boy göstermişti.

Milano sokaklarında birbirinden güzel pozlar veren oyuncu, bu anları Instagram hesabından paylaştı.

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Sarıkaya verdiği pozların altına, "Hazırsanız başlıyorum..." notunu düşerken, fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı ve yorum aldı.

Oyuncu bu karelerine yenisini ekledi ve yine Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı.

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"ENİS ARIKAN'IN İSTEĞİ ÜZERİNE PAYLAŞIYORUM"

Serenay Sarıkaya yayınladığı yeni karelerini hem post olarak attı hem de Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

Sarıkaya siyah-beyaz yayınladığı pozlarının altına Enis Arıkan'ı etiketleyip şu notu düştü;
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"Enis Arıkan'ın isteği üzerine paylaşıyorum... Ee daha daha nasılsınız? (Bunu eninde sonunda yazacağımı biliyordunuz)"


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Serenay Sarıkaya Instagram
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