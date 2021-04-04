MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız tercihiyle dikkat çekti

Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız tercihiyle dikkat çekti

04.04.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya sütyensiz bir üst tercihiyle dikkat çekti. Saç modelini de eski haline döndüren güzel oyuncu beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız tercihiyle dikkat çekti

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. İç çamaşırsız kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, fotoğraf çektirmek için yanına gelen hayranını da kırmadı.

soguk-havaya-aldiris-etmeyen-serenay-sarikaya-ic-14039513_9933_m

Kıyafetlerini Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Serenay Sarıkaya, kullanmadığı kıyafetlerin evde duracağına birilerine faydalı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

’Şahmeran’ dizisiyle ekranlara döneceğini söyleyen güzel oyuncu ekranları da çok özlediğini dile getirdi.

ieieiei

Eski saç modeline yeniden dönen Serenay Sarıkaya kuafördeki hallerini de sosyal medyadan paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
Kahkahasını bakın ne kadara sattı! Olay olduKahkahasını bakın ne kadara sattı! Olay oldu
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla olay oldu

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Saba Tümer kahkahasını 90 bin TL'ye sattı

Kahkahasını bakın ne kadara sattı! Olay oldu

Çok Güzel Hareketler 2'de Arif Güloğlu için özel bölüm

Ekip onun için buluştu! Moral için özel bölüm

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'in pozları olay oldu

Ozan Dolunay'ın sevgilisinin pozları olay oldu

Survivor'da Aleyna'dan itiraf: Poyraz'dan hoşlanıyordu

Ortalık karıştı! 'Ben aşk adasına gelmedim'

İbo Show'a katılan Defne Samyeli gündemde! Sesi iyi mi kötü mü?

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.