Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız tercihiyle dikkat çekti

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. İç çamaşırsız kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, fotoğraf çektirmek için yanına gelen hayranını da kırmadı.

Kıyafetlerini Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Serenay Sarıkaya, kullanmadığı kıyafetlerin evde duracağına birilerine faydalı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

’Şahmeran’ dizisiyle ekranlara döneceğini söyleyen güzel oyuncu ekranları da çok özlediğini dile getirdi.

Eski saç modeline yeniden dönen Serenay Sarıkaya kuafördeki hallerini de sosyal medyadan paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.



