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Serenay Sarıkaya İtalyan yapımcılarla görüşecek!

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

Serenay Sarıkaya, Fi dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Günsür'ün aracılığıyla İtalyan yapımcılarla görüşecek. Avrupa yapımı bir projede yer almak isteyen Sarıkaya, şubatta İtalya'ya gidiyor.

Serenay Sarıkaya İtalyan yapımcılarla görüşecek!

Serenay Sarıkaya, hedef büyüttü. Son dönemde iddialı projelerle ekrana gelen ve şöhretini zirveye taşıyan güzel oyuncu, kariyer planlamasına yurt dışı projelerinde yer almayı da dahil etti.

Puhu TV’de gösterilen Fi dizisindeki cesur sahneleriyle dikkat çeken ve iddialı bir oyunculuk performansı sergileyen Sarıkaya’nın aynı dizide rol aldığı Mehmet Günsür aracılığıyla İtalyan yapımcılarla görüşeceği öğrenildi.

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20 yıldır Roma’da yaşayan ve İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evli olan Mehmet Günsür‘ün İtalya’da sinema sektöründe ciddi bağlantıları olduğu biliniyor. Günsür, Avrupa’da 12 sinema filmi projesinde yer almıştı.

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Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, İtalya’daki görüşmelerini şubat ayında gerçekleştirecek.

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Serenay Sarıkaya Mehmet Günsür

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