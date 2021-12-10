Serenay Sarıkaya'nın annesini gören şaşıp kaldı! ''Serenay'ın yaşlı hali''

Güzelliğiyle ve kabiliyetiyle Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, annesiyle verdiği sevgi dolu pozlarla dikkatleri üzerine topluyor.

1 Temmuz 1992 tarihinde Ankara'da doğan Serenay Sarıkaya, bir süre ailesiyle birlikte Antalya'da yaşadı.

Sarıkaya henüz 7 yaşındayken anne ve babası boşandı. Güzel oyuncu, bir röportajında, kendisini yetiştirmek zorunda kalan annesi Ümran Sarıkaya için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay" diyerek takdir etmişti.

Çocukken oyuncu olmak isteyen Sarıkaya'yı, annesi Ümran Hanım henüz çok küçük yaşlarda sanat okullarına gönderdi. Kızının bir modellik ajansına kaydolmasını da yine anne Ümran Sarıkaya sağladı.

Uzun bir süre voleybol oynayan Sarıkaya, 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda jüri özel ödülünü alınca, güzel oyuncu için yepyeni kapılar açıldı.

2006 yılında Şaşkın filminde oynayan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

Ardından Limon Ağacı, Peri Masalı, Adanalı, Lale Devri, Behzat Ç. Ankara Yanıyor, İkimizin Yerine gibi birçok güçlü yapımda seyirci karşısına çıktı.

Kendisinin bu günlere gelmesinde annesinin büyük bir emeği olduğunu her fırsatta dile getiren Sarıkaya, annesiyle pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



