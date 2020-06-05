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Serenay Sarıkaya'nın bikinili görüntüsüne Demet Akalın'dan yorum: K.çını yesinler o da...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 09:47 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın tatil görüntüleri olay oldu. Sarıkaya'nın bikinili ve kilolu hali gündeme otururken Cem Yılmaz çileden çıktı. Serenay Sarıkaya'ya ilk destek ise Demet Akalın'dan geldi.

Serenay Sarıkaya'nın bikinili görüntüsüne Demet Akalın'dan yorum: K.çını yesinler o da...

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Bodrum tatilinde gizlice çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Cem Yılmaz ve oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya önceki gün Bodrum'daki evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya'nın bikinili fotoğrafları sonrası oldukça kilo aldığı görülürken oyuncunun hamile olabileceği yönündeki iddialar ortaya atıldı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın havuz keyfi! Serenay Sarıkaya'nin kiloları olay olduSerenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın havuz keyfi! Serenay Sarıkaya'nin kiloları olay oldu

Haberler sonrası Cem Yılmaz oldukça sinirlendi ve bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu.

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Sarıkaya'nın görüntüleri olay olunca ünlü oyuncuya ilk destek Demet Akalın'dan geldi. Akalın "K.çını yesinler o da haram olsun. Ev mahremdir" yorumunda bulundu.

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