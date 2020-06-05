Serenay Sarıkaya'nın bikinili görüntüsüne Demet Akalın'dan yorum: K.çını yesinler o da...

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Bodrum tatilinde gizlice çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Cem Yılmaz ve oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya önceki gün Bodrum'daki evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya'nın bikinili fotoğrafları sonrası oldukça kilo aldığı görülürken oyuncunun hamile olabileceği yönündeki iddialar ortaya atıldı.

Haberler sonrası Cem Yılmaz oldukça sinirlendi ve bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu.

Sarıkaya'nın görüntüleri olay olunca ünlü oyuncuya ilk destek Demet Akalın'dan geldi. Akalın "K.çını yesinler o da haram olsun. Ev mahremdir" yorumunda bulundu.