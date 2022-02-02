Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranının ifadesi dehşete düşürdü! Psikopatça hisler beslediği ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki T. D. tarafından saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili soruşturmanın detaylarına Sabah'tan Dilek Yaman Demir ulaştı.

D., ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum."

'YENİDEN DENEYECEĞİM'

D., ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti. Saplantılı D. ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.

İŞTE O TUTANAKTAN NOTLAR

Serenay benimkine benzer elbiseler giyiyor.

Vücudundaki dövmeler benimkiyle aynı.

Rol aldığı dizide benim hayatımı anlatıyor.



