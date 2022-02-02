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Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranının ifadesi dehşete düşürdü! Psikopatça hisler beslediği ortaya çıktı

02.02.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiler'de oturduğu siteye girerken saplantılı bir hayranının arabasına tekme atarak küfürler savurmasıyla neye uğradığını şaşıran Serenay Sarıkaya, saplantılı hayranından şikayetçi olmuş ve evini değiştirmişti. Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. T. D.’ın, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya’ya karşı psikopatça hisler beslediği ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranının ifadesi dehşete düşürdü! Psikopatça hisler beslediği ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki T. D. tarafından saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili soruşturmanın detaylarına Sabah'tan Dilek Yaman Demir ulaştı.

D., ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum."

'YENİDEN DENEYECEĞİM'

D., ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti. Saplantılı D. ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.

İŞTE O TUTANAKTAN NOTLAR

Serenay benimkine benzer elbiseler giyiyor.
Vücudundaki dövmeler benimkiyle aynı.
Rol aldığı dizide benim hayatımı anlatıyor.

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Serenay Sarıkaya
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