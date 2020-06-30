Serenay Sarıkaya'nın tatil pozlarına beğeni yağdı! Yüzük detayı dikkat çekti

Serenay Sarıkaya'nın son günlerde magazin gündeminde dolaşan fotoğrafları kilo aldığına dair haberleri de beraberinde getirmişti.
Tatil yaptığı Bodrum'da iskelede çekilen fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu fit vücuduyla dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya tatil pozlarına ise "Batarken ufuktan bir akşam güneşi" notunu yazdı.
Instagram hesabından paylaştığı fotoğraftaki yüzük detayı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Akıllara “Ufukta evlilik mi var”? sorusunu getirdi.
Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni aldı.
Okuyucu Yorumları 2 yorum