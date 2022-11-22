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Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Netflix'in yerli dizisi Şahmaran'ın yayın tarihi!

22.11.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seranay Sarıkaya'nın yeni dizisi Şahmaran, Netflix izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği Pınar Bulut’un senaryosunu yazdığı yerli mitolojik dizinin fragmanı yayınlandı. Seranay Sarıkaya'ya başrolde Burak Deniz eşlik ediyor. Peki, Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Netflix'in yeni dizisi ile ilgili merak edilenler...

Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Netflix'in yerli dizisi Şahmaran'ın yayın tarihi!

Netflix'in yeni dizisi Şahmaran için geri sayım sürüyor. Dizi, 20 Ocak 2023'te izleyiciyle buluşacak. Şahmaran dizisinin fragmanı kısa sürede çok sayıoda vatandaş tarafından izlendi. İşte Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu...

ŞAHMARAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Şahsu, öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu’nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya,

Burak Deniz,

Mustafa Uğurlu,

Mahir Günşiray,

Mert Ramazan Demir,

Ebru Özkan,

Hakan Karahan,

Elif Nur Kerkük,

Mehmet Bilge Aslan,

Ekin Gökgöz,

Berfu Halisdemir,

Nilay Erdönmez,

Nil Sude Albayrak,

Ayşe Lebriz Berkem,

Mert Doğan,

Ece Ertez

NETFLIX'İN YENİ DİSİZİ ŞAHMARAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şahmaran dizisi 20 Ocak 2023'te Netflix izleyicisi ile buluşacak.

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