Serenay Sarıkaya öpücük yolladı!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve 'Bergen' filminde de rol alamayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya, Bodrum'da görüntülendi.
Önceki gün bir dergi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, çekim bittikten sonra konakladığı otelin iskelesinde objektiflere takıldı.
Günü güneşlenerek geçiren Sarıkaya, kendisini görüntüleyen muhabirleri el sallayarak selamladı.
Ünlü oyuncu, daha sonra da gazetecilere öpücük yolladı. Sarıkaya'nın bugün otelden ayrılıp İstanbul'a döneceği öğrenildi.
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