Serenay Sarıkaya öpücük yolladı!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve 'Bergen' filminde de rol alamayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya, Bodrum'da görüntülendi.

HEM İŞ, HEM DE TATİL

Önceki gün bir dergi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, çekim bittikten sonra konakladığı otelin iskelesinde objektiflere takıldı.

MUHABİRLERE SELAM VERDİ

Günü güneşlenerek geçiren Sarıkaya, kendisini görüntüleyen muhabirleri el sallayarak selamladı.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Ünlü oyuncu, daha sonra da gazetecilere öpücük yolladı. Sarıkaya'nın bugün otelden ayrılıp İstanbul'a döneceği öğrenildi.



