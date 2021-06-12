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Serenay Sarıkaya öpücük yolladı!

12.06.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonu Göcek'te açan Serenay Sarıkaya, bir tanıtım kampanyası için geldiği Bodrum'da objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere öpücük yolladı.

Serenay Sarıkaya öpücük yolladı!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve 'Bergen' filminde de rol alamayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya, Bodrum'da görüntülendi.

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HEM İŞ, HEM DE TATİL

Önceki gün bir dergi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, çekim bittikten sonra konakladığı otelin iskelesinde objektiflere takıldı.

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MUHABİRLERE SELAM VERDİ

Günü güneşlenerek geçiren Sarıkaya, kendisini görüntüleyen muhabirleri el sallayarak selamladı.

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İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Ünlü oyuncu, daha sonra da gazetecilere öpücük yolladı. Sarıkaya'nın bugün otelden ayrılıp İstanbul'a döneceği öğrenildi.

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Serenay Sarıkaya
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