Serenay Sarıkaya Şahmeran setinden paylaştı! "Adana'nın gülü"

Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak Fi adlı dizide 'Duru' karakterine hayat veren Sarıkaya, uzun süre ekranlara ara vermişti.

Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak 'Şahmeran' adlı proje ile hayranlarının karşısına çıkacak olan Sarıkaya, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

Sosyal medya hesabı üzerinden "Adana'nın gülü" notuyla bir paylaşım yapan Sarıkaya hayranlarını heyecanlandırdı.

