MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya Şahmeran setinden paylaştı! "Adana'nın gülü"

Serenay Sarıkaya Şahmeran setinden paylaştı! "Adana'nın gülü"

16.09.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlara ara veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni projesi Şahmeran'ın haberini resmen duyurdu. Sarıkaya, setten yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya Şahmeran setinden paylaştı! "Adana'nın gülü"

Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak Fi adlı dizide 'Duru' karakterine hayat veren Sarıkaya, uzun süre ekranlara ara vermişti.

Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak 'Şahmeran' adlı proje ile hayranlarının karşısına çıkacak olan Sarıkaya, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya hesabı üzerinden "Adana'nın gülü" notuyla bir paylaşım yapan Sarıkaya hayranlarını heyecanlandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"
Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor
Tarık Akan unutulmadı! "Acımız sanki daha dün olmuş gibi"Tarık Akan unutulmadı! "Acımız sanki daha dün olmuş gibi"
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kızını bırakıp Türkiye'den gidiyor! Bomba düğün açıklaması

Kızını bırakıp Türkiye'den gidiyor! Bomba düğün açıklaması

Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması:

Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması:

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

DSÖ'den sevindiren haber! Koronavirüs vakalarında düşüş

DSÖ'den sevindiren haber! Koronavirüs vakalarında düşüş

Yer: İstanbul! Hiç kimse anlam veremedi

Yer: İstanbul! Hiç kimse anlam veremedi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hadise'nin tekne pozlarına beğeni yağdı!

Hadise'nin tekne pozlarına beğeni yağdı!

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.