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Serenay Sarıkaya son pozlarıyla dillere düştü! Bu defa beğenilmedi! 'Eski haline dön'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.12.2024 10:36
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Kısa süre önce Mert Demir ile ayrıldığı konuşulan Seranay Sarıkaya şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim yine bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Sarıkaya bu defa hiç beğenilmedi. Güzel oyuncuya 'Eski haline dön' yorumları yapıldı.

Serenay Sarıkaya son pozlarıyla dillere düştü! Bu defa beğenilmedi! 'Eski haline dön'

Hem özel hayatı hem de başarılı kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya son olarak Mert Demir ile yaşadığı ayrılık ile uzun süre konuşulmuştu.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü isim bşr dergi çekimi için yine kamera karşısına geçti.

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Serenay Sarıkaya 'Yıl bitmeden' notunu düştüğü karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ünlü ismin pozları bu defa pek beğenilmedi.

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YORUM YAĞDI

Sarıkaya'ya sosyal medyada; 'eski haline dön', 'saçlarını acil uzatmalısın', 'kısa saç hiç olmamış', 'bu saç yakışmamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Serenay Sarıkaya son dönemde kazancıyla da çok konuşuluyor. Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul’da birkaç dairesi olan oyuncunun kaşesi bölüm başına 1 milyon 200 bin TL.

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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