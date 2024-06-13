MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya sorulduğunda 'birazdan gelecek' demişti! Mert Demir yalnız kaldı! Biri locada biri sahne önünde

Serenay Sarıkaya sorulduğunda 'birazdan gelecek' demişti! Mert Demir yalnız kaldı! Biri locada biri sahne önünde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.06.2024 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkları tam gaz devam eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen Ajda Pekkan konserindeydi. Konserde sahne alacakken operasyon geçirdiği için sahneye çıkamayan Demir sevgilisi Sarıkaya ile konseri farklı yerlerde izlediler. Ünlü çift yine yan yana görüntülenemedi.

Serenay Sarıkaya sorulduğunda 'birazdan gelecek' demişti! Mert Demir yalnız kaldı! Biri locada biri sahne önünde

Ajda Pekkan dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcıya, Mabel Matiz, Cem Adrian, Hande Yener, Norm Ender, Selda Bağcan, Işın Karaca, Nilüfer, Semicenk gibi isimler eşlik etti.

Konserde sahneye çıkacak olan Mert Demir, geçirdiği burun operasyonu nedeniyle sosyal medya hesabından sahneye çıkamayacağını söylemişti. Ünlü şarkıcı Pekkan'a izleyici olarak eşlik etti.

MERT DEMİR

YAN YANA GELMEDİLER

Ünlü şarkıcı Mert Demir konser alanına sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan önce geldi. Mert Demir'e sevgilisi Sarıkaya sorulunca "birazdan gelecek" dedi ama ünlü çift yine yan yana görüntülenemedi.

serenay

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKTI

Serenay Sarıkaya sevgilisini yalnız bırakarak konseri locadan izledi. Sarıkaya, locada konserin tadını çıkarırken sevgilisi Mert Demir ise konseri saha içinde sevgilisinden uzakta izledi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu anlar gündem oldu! Ekrem İmamoğlu göndermesi sosyal medyayı salladıBu anlar gündem oldu! Ekrem İmamoğlu göndermesi sosyal medyayı salladı
Yatağın üzerinde dans etti! Yoruma kapattı ama...Yatağın üzerinde dans etti! Yoruma kapattı ama...
Onlar bir araya geldi! Tepki gecikmediOnlar bir araya geldi! Tepki gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya mert demir
En Çok Okunan Haberler
Devlet hastanesindeki doktordan 7 kadın hastasına cinsel saldırı!

Devlet hastanesindeki doktordan 7 kadın hastasına cinsel saldırı!

Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı

Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı

Kredi çekecekler dikkat: Bayram öncesi bankalar ihtiyaç kredisinde frene bastı: Yüzde 4,5’in altında...

Kredi çekecekler dikkat: Bayram öncesi bankalar ihtiyaç kredisinde frene bastı: Yüzde 4,5’in altında...

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Çete üyeleri 'mega hapishaneye' bu halde naklediliyor!

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Çete üyeleri 'mega hapishaneye' bu halde naklediliyor!

NASA canlı yayında yanlışlıkla yayınladı... O ses kaydı panik yarattı

NASA canlı yayında yanlışlıkla yayınladı... O ses kaydı panik yarattı

Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.