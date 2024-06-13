Serenay Sarıkaya sorulduğunda 'birazdan gelecek' demişti! Mert Demir yalnız kaldı! Biri locada biri sahne önünde

Ajda Pekkan dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcıya, Mabel Matiz, Cem Adrian, Hande Yener, Norm Ender, Selda Bağcan, Işın Karaca, Nilüfer, Semicenk gibi isimler eşlik etti.

Konserde sahneye çıkacak olan Mert Demir, geçirdiği burun operasyonu nedeniyle sosyal medya hesabından sahneye çıkamayacağını söylemişti. Ünlü şarkıcı Pekkan'a izleyici olarak eşlik etti.

YAN YANA GELMEDİLER

Ünlü şarkıcı Mert Demir konser alanına sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan önce geldi. Mert Demir'e sevgilisi Sarıkaya sorulunca "birazdan gelecek" dedi ama ünlü çift yine yan yana görüntülenemedi.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKTI

Serenay Sarıkaya sevgilisini yalnız bırakarak konseri locadan izledi. Sarıkaya, locada konserin tadını çıkarırken sevgilisi Mert Demir ise konseri saha içinde sevgilisinden uzakta izledi.







