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Serenay Sarıkaya sosyal medyadan isyan etti! İlk tepki...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 13:39 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile adı magazin gündeminden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya son olarak ayrılık iddiaları ile gündeme geldi. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında yaşanan darp olayı ile ilgili sessizliğini koruyan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından isyan etti.

Serenay Sarıkaya sosyal medyadan isyan etti! İlk tepki...

Ozan Güven konusunda sessiz kalmakla eleştirilen, Cem Yılmaz’dan ayrıldığı konuşulan Serenay Sarıkaya “Neden beni ilgilendirmeyen konuların ana kahramanı olmak zorundayım” sözleriyle isyan etti. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulunan Sarıkaya arkaya arkaya gelen haberlerden ve takipçilerinin üzerinde yarattığı baskıdan sıkılmış olacak ki tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

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'SINIRI AŞALI ÇOK OLDU'

“Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gelinmez ki! Sesi çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki. Sonu gelmiyor, bitmiyor. Daha birini iyileştiremeden, daha serti hazırda bekliyor. Sınırı aşalı çok oldu! Ne kolay insanların hayatına iftiralar atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak. Her iftiraya ‘yok öyle değil ' diyemem ki. Halbuki her şeyim ortada, bir gizemim de yok ki. Bu da şiddetin başka türlüsü değil mi? Yeter.”

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