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Serenay Sarıkaya sütyensiz görüntülendi

11.06.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Giyim tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın sütyensiz oluşu gözlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya sütyensiz görüntülendi

İtalyan mücevher markası Bulgari’nin Türkiye’deki ilk reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya markanın Milano’daki davetinde dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya gelmişti.
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Milano’daki La Scala Opera binasındaki davet hakkında konuşan Sarıkaya, “Çok güzel bir davet oldu. Markanın Türkiye yüzü olarak yer aldım” ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Burak Deniz ile Şahmeran dizisinde rol alacak olan Serenay Sarıkaya, "Eylül'de sete çıkacağız" dedi.

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TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sarıkaya'nın siyah renk tulumu, terlikleri ve sütyensiz oluşu da dikkat çekti.

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AŞK İDDİASINI YALANLADI

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, adının aşk dedikodularına karıştığı Haldun Demirhisar hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Yeni bir şey söylemek istemiyorum, daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Görüntülendiğim yer benim evim, arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum."

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Serenay Sarıkaya
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