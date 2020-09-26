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Serenay Sarıkaya: Teklif gelirse neden olmasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın çekmeyi planladığı 'Erşan Kuneri' dizisi ile ilgili sorulara cevap verdi.

Serenay Sarıkaya: Teklif gelirse neden olmasın

Bebek’te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Sarıkaya, yeni projesi hakkında da ilk kez detay verdi. Bir dijital platform için dizi projesi yapacağını belirten oyuncu, şöyle konuştu:

“Henüz değil, önümüzdeki seneyi bulacak zannediyorum. Bir süredir beklediğimiz, yapamadığımız, hazırlığına başlanmış ama devam edemeyen şeyler vardı. Onları hayata geçireceğim.”

Sevgilisi Cem Yılmaz’ın 8 bölümlük Erşan Kuneri isimli dizi projesinde yer almayacağını belirten oyuncu, ayrı ayrı projeleri olduğunu ifade etti.

Serenay Sarıkaya, Erşan Kuneri dizisi için Cem Yılmaz’dan kendisine teklif gelirse, kabul edip etmeyeceği şeklindeki soru üzerine de, “Neden olmasın, tabii ki” diye yanıt verdi.

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