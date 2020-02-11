MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasında 18 yaş fark var! Yılmaz'dan yaş farkı şakası

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasında 18 yaş fark var! Yılmaz'dan yaş farkı şakası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Yılmaz Sarıkaya ile arasındaki 18 yaş farkıyla ilgili soruları da ti'ye aldı.

Defne Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Atina'da Sarıkaya ile görüntülenen Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Reklam yüzü olduğu akaryakıt firmasının tanıtımı için verilen davete katılan Cem Yılmaz, mekanın önünde kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirlerine açıklama yapan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatilim çok güzel geçti" dedi.

Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark bulunan Cem Yılmaz, muhabirin "İbrahim Selim'in programına katıldığınızda Jennifer Lawrence için "küçük kalır" demiştiniz ama Serenay Sarıkaya ile Jennifer Lawrence arasında 1 yaş fark var" diye hatırlatması üzerine gülümseyerek "Nüfus müdürlüğünden mi?" diye espri yaptı.

Keyifli olduğu gözlenen Yılmaz, "Bu güzel sorular için teşekkür ederim" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı.

SERENAY AŞK YAŞADIKLARINI DOĞRULADI

Dün havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya da Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı doğrulayarak "Her şey gördüğünüz gibi" demişti. Türkiye'ye ayrı ayrı uçaklarda dönmesiyle ilgili de konuşan genç oyuncu "Benim orada işlerim vardı, o yüzden biraz geç döndüm" yanıtını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...''O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz,

En Çok Okunan Haberler

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Manisa'da depremler devam edecek mi?

Manisa'da depremler devam edecek mi?

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kız 28 yaşında çocuk değil adam da 46 bu da sorun değil.. sorun olan bu şahısların sürekli toplum önünde olmaları ve ilişkilerindeki laşkalaşmışlık. Yoksa bize ne..
Bu aşk değil birliktelik. Bugün bunla birlikte olurlar yarın değişir. Aşk kelimesi bu gibi durumlarda anlamını yitiriyor sanırım
ülke olarak millet olarak cem ile serenay arasında ki yaş farkı ne olacak diye düşünüyorduk?? çünkü gerçekten başka hiç derdimiz sıkıntımız yok..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bengü'den özel alaturka şov

Bengü'den özel alaturka şov

Sharon Stone, göğüs dekolteli transparan elbisesi ile dikkat çekti

61 yaşındaki Stone sütyensiz giydi! Cesareti alkış topladı

Pınar Altuğ'dan tayt çıkışı: O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Ashley Graham'dan doğum sonrası ilk poz

Ashley Graham'dan doğum sonrası ilk poz

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu

140 kiloydu! Eski hali olay oldu

45 kilo veren Adele'in son hali inanılmaz

Bu halini unutun! Adele artık bambaşka biri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.