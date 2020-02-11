Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasında 18 yaş fark var! Yılmaz'dan yaş farkı şakası

Defne Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Atina'da Sarıkaya ile görüntülenen Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Reklam yüzü olduğu akaryakıt firmasının tanıtımı için verilen davete katılan Cem Yılmaz, mekanın önünde kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirlerine açıklama yapan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatilim çok güzel geçti" dedi.

Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark bulunan Cem Yılmaz, muhabirin "İbrahim Selim'in programına katıldığınızda Jennifer Lawrence için "küçük kalır" demiştiniz ama Serenay Sarıkaya ile Jennifer Lawrence arasında 1 yaş fark var" diye hatırlatması üzerine gülümseyerek "Nüfus müdürlüğünden mi?" diye espri yaptı.

Keyifli olduğu gözlenen Yılmaz, "Bu güzel sorular için teşekkür ederim" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı.

SERENAY AŞK YAŞADIKLARINI DOĞRULADI

Dün havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya da Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı doğrulayarak "Her şey gördüğünüz gibi" demişti. Türkiye'ye ayrı ayrı uçaklarda dönmesiyle ilgili de konuşan genç oyuncu "Benim orada işlerim vardı, o yüzden biraz geç döndüm" yanıtını verdi.

